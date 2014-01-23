Кредит Украине зависит от того, на какие уступки оппозиции пойдет Янукович - российская газета

Москва. Россия предупреждает, что получение Украиной кредита зависит от того, на какие уступки оппозиции пойдет Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает сегодня российская газета «Ведомости» в статье «Изменятся ли условия выдачи Россией кредита Украины» после первого раунда переговоров Януковича с лидерами оппозиции.

«Пока речь о том, чтобы приостановить выдачу кредитов, не идет, сказал «Ведомостям» российский федеральный чиновник, но все понимают, что, если политические риски на Украине будут нарастать, если появится угроза смены власти, мы будем анализировать ситуацию заново», - сообщает издание.

Отмечается, что позиция России принципиальная - ее обусловливает проект Соглашения Украины с Европейским Союзом, не сам факт соглашения, а его конкретные положения: останутся те же положения - та же позиция, появятся другие - Россия займет другую позицию, говорит человек, близкий к администрации российского президента.

Читайте такжеПолитическая неустойчивость остается риском для Украины – FitchВ то же время, по словам человека, близкого к руководству Партии регионов, никаких сигналов, что Россия может пересмотреть решение о выделении кредитной линии Украине, с российской стороны не поступало и, по мнению украинского руководства, в текущей ситуации вряд ли поступит.

По информации издания, потеря поддержки со стороны силовиков Януковичу не угрожает, говорит человек, близкий к руководству силовых структур Украины: МВД полностью подконтрольно нынешнему руководству Украины, а настроение сотрудников МВД не позволяет говорить о том, что они в сколько-нибудь значимых количествах могут перейти на сторону протестующих или не выполнить приказы руководства; армия же какого-то серьезного значения в свете происходящих событий не имеет и в отличие от МВД недееспособна.

При этом директор Центра политконъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что Россия - не благотворительная организация, и экономическое благоприятствование будет той власти, которая благожелательно относится к Москве. По его словам, было бы странно оказывать помощь власти, которая настроена против нее. Чеснаков считает, что о смене власти в Украине можно говорить лишь гипотетически. Он констатирует, что сейчас в тупике и власти, и оппозиция: о чем договариваться, если лидеры оппозиции признают, что не контролируют радикалов и выдвигают заведомо невыполнимые лозунги.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.