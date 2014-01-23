Расчеты в системе электронных платежей Нацбанка за год выросли до 12,685 трлн грн

Участники Системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины в 2013 году нарастили объем расчетов в системе на 8% - до 12,685 трлн грн, по сравнению с 2012 годом, сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, за год проведено 347,611 млн платежей, что на 4% превышает количество платежей в 2012 году.

В среднем за день в прошлом году обрабатывалось 1,385 млн платежей на сумму 50,539 млрд грн. Среднедневной остаток средств на счетах участников СЭП составил 27,82 млрд грн. Среднесуточный коэффициент оборота средств по счетам участников СЭП составлял 1,81.

Также сообщается, что 93% платежей, или 323,686 млн документов было направлено в СЭП банковскими учреждениями.

«Анализ статистических данных работы СЭП свидетельствует о том, что система в течение 2013 года успешно выполняла возложенные на нее функции государственной системы межбанковских расчетов, удовлетворяла потребности ее участников в переводе средств, обеспечивала максимальную скорость, прозрачность, высокий уровень безопасности и надежности проведения платежей", - приводятся в сообщении слова директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Натальи Синявской.

Читайте такжеВ Украине на 10 человек выпущено 15 платежных картКак сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года участники СЭП нарастили объем электронных расчетов на 8% - до 5,680 трлн грн. За указанный период количество платежей, проведенных участниками СЭП, выросло на 2% - до 163,762 млн платежей.

СЭП НБУ, согласно действующему законодательству, является государственной системой межбанковских расчетов. СЭП обеспечивает проведение расчетов в пределах Украины между банками, как по поручению клиентов, так и по обязательствам банков и других участников системы. В СЭП выполняются межбанковские переводы в обязательном файловом режиме и, по желанию банка, в режиме реального времени.

По информации НБУ, на 1 октября 2013 года участниками СЭП являются 424 учреждения, в т.ч. 180 банков и 178 их филиалов, 28 учреждений Госказначейства, 37 учреждений Нацбанка и Расчетный центр НБУ по обслуживанию договоров на финансовых рынках.