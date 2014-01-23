Фирташ купил «Правэкс-Банк»

Группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, 23 января подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка», сообщила УНИАН Group DF.

«Приобретение группой банка полностью соответствует нашей стратегии по развитию банковского бизнеса, который является для группы одним из профильных. Благодаря этой сделке банковский бизнес группы существенно усилит свои позиции в розничном секторе банковского рынка», - цитирует пресс-служба управляющего директора Group DF Бориса Краснянского.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года в СМИ появилась информация относительно предстоящей покупки «Правэкс-Банка» собственником банка «Национальный кредит» Андреем Онистратом, но представители обоих банков эту информацию опровергли как недостоверную.

«Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. Владельцем банка являлась международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.