Столичное управление Миндоходов за год рассмотрело 1,4 тыс. обращений киевлян

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в 2013 году рассмотрели 1355 письменных обращений налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, по статистике Миндоходов, в 2013 году в органы ГУ Миндоходов в Киеве поступило 1290 заявлений, 64 жалобы и одно предложение, а также 47 обращений, которые были сформированы коллективно от 547 граждан.

«В своих обращениях граждане чаще всего информируют об уклонениях от уплаты налогов недобросовестными субъектами хозяйствования - 26,3% от общего количества обращений; поднимают вопрос об уплате налога на доходы физических лиц - 14,7% и налогообложении доходов от предпринимательской деятельности - 9,5% обращений», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭксперты: положительный эффект от всеобщего декларирования доходов проявится через 3-7 летКроме того, по данным ведомства, в органах Миндоходов Киева в прошлом году было проведено 445 личных приемов должностными лицами граждан для решения вопросов заявителя.

«Больше всего в ходе личных приемов граждан интересовали вопросы по администрированию налога на добавленную стоимость - 79 обращений, а также вопросы регистрации и учета налогоплательщиков - 88 обращений», - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в Киевскую межрегиональную таможню Миндоходов в 2013 году поступило 82 письменных обращения граждан, а на личный прием к руководству пришло 20 налогоплательщиков.

В ведомстве напомнили, что всю необходимую информацию о личном приеме граждан можно получить в информационных сообщениях на стендах Миндоходов, а также на официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, ГУ Миндоходов в Киеве продлило до 10 февраля 2014 года режим работы центров обслуживания налогоплательщиков районных государственных национальных инспекций с 09.00 до 20.00 для обеспечения своевременной подачи налоговой отчетности.