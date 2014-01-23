Миндоходов в Киеве изъяли из незаконного оборота сигареты на 600 тыс. грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве изъяли из незаконного оборота около 40 тыс. пачек табачной продукции ориентировочной стоимостью 600 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, во время проведения следственных действий по уголовному производству, начатому по факту подделки марок акцизного налога, оперативники провели обыски в одном из гаражных кооперативов на Левом берегу Днепра, а также в одном из дачных домовладений на Осокорках.

По данным столичного управления Миндоходов, в ходе обысков было обнаружено и изъято около 40 тыс. пачек сигарет таких марок, как «Мальборо», «Прима», «Прима люкс», «Прима серебряная», «Брукс», «Бонд», «Прилуки» и другие. Большинство пачек были оклеены марками акцизного налога с признаками подделки.

Как сообщал УНИАН, с начала 2014 года оперативники столичного управления Миндоходов изъяли из незаконного оборота товаров на общую сумму более 6 млн грн, в том числе подакцизных - на более чем 3 млн грн.

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