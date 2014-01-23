"Правэкс-Банк" обойдется Фирташу в 74 млн евро

Международная банковская группа Intesa Sanpaolo, Италия, сегодня подписала соглашение о продаже 100% акций дочернего банка в Украине «Правэкс-Банка» за 74 млн евро, сообщается на сайте группы.

По информации группы, покупателем выступила структура Group DF Centragas Holding Gmbh Дмитрия Фарташа. Завершение всех формальностей по сделке предполагается в течение трех-шести месяцев.

Также сообщается, что в результате этой сделки группа получит убыток порядка 100 млн евро после уплаты налогов, включая около 60 млн евро за счет курсовых разниц от переоценки резервов.

Как сообщал УНИАН, группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, 23 января подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка».

«Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. Владельцем банка являлась международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.