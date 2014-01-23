Венесуэла ввела двойной курс доллара

Власти Венесуэлы объявили в среду, 22 января, о введении двойного курса боливара к доллару. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

По официальному курсу доллар будет доступен только для импортеров первоочередных товаров, заявил министр энергетики и вице-президент Венесуэлы Рафаэль Рамирес. К таким товарам относится продовольствие и медикаменты. Официальный курс составляет 6,3 боливара за доллар.

В остальных случаях покупка доллара будет осуществляться по курсу валютных аукционов, которые проводит ЦБ Венесуэлы. В настоящее время этот курс составляет около 11,3 боливара за доллар. Покупать доллары по такому курсу придется, в частности, при приобретении авиабилетов и предметов роскоши, а также при обмене валюты для выезда за рубеж.

Рамирес отказался считать нововведение девальвацией, добавив, что «не позволит врагам шантажировать страну». Он также заявил, что реформа должна помешать валютным спекуляциям на черном рынке. В целом, по его словам, система множественного валютного курса должна стать «огромным стабилизирующим фактором».

Бывший глава ЦБ Венесуэлы Хосе Герра назвал нововведение «скрытой девальвацией» боливара, сообщает агентство. Экономист Асдрубал Оливерос, которого цитирует Reuters, охарактеризовал реформу как «замедленную девальвацию», которая принесет казне средства, однако не решит проблем, созданных государственным контролем за курсом валют.В середине января 2014 года президент Венесуэлы Николас Мадуро опроверг слухи о скорой девальвации боливара, заявив, что официальный курс в 6,3 боливара за доллар сохранится весь год. Он также добавил, что валютных запасов страны достаточно для поддержания текущего курса. Ранее девальвацию национальной валюты Венесуэлы предсказывали многие экономисты.