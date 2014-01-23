Экономист рассказал, когда снизится госдолг Украины

«Учитывая, что на конец 2013 года объем государственного долга находился на уровне около 38% ВВП, Украина выглядит достаточно неплохо. Абсолютно понятно, что частично дефицит государственного бюджета в 2014 году будет также финансироваться за счет долговой нагрузки. Вместе с этим увеличение абсолютных показателей долга будет происходить на фоне растущей экономики, а это означает, что как минимум государственный долг не только не превысит критической отметки Маастрихтских критериев, но при благоприятном сценарии развития может быть снижен», — прогнозирует Устенко.

СПРАВКА. Согласно Маастрихтским критериям, которые используются для стран-кандидатов на вступление в ЕС, уровень государственного долга не должен превышать 40% ВВП.