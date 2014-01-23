Эксперты пообещали стабильную гривну в течение года

«Получение средств в иностранной валюте после размещения анонсируемых еврооблигаций должно укрепить золотовалютные резервы НБУ, так как выплаты правительства в валюте по обслуживанию госдолга на январь составляют немногим менее $1 млрд.

На февраль выплаты на аналогичные цели составляют лишь $250 млн - отмечается в ежедневном аналитическом обзоре «Eavex Capital» - Таким образом, в конце месяца стоит ожидать определённой стабилизации курса гривны».

Оценивая перспективу курса национальной валюты на текущий год, аналитики ожидают среднегодовой показатель на уровне 8,4 грн/$, что соответствует правительственному прогнозу, на основании которого был рассчитан госбюджет 2014 года.