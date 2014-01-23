Эксперты пообещали стабильную гривну в течение года
16:25, 23 января 2014Финансы
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Привлечение $ 2 млрд посредством выпуска еврооблигаций, которые выкупит Россия, окажет поддержку золотовалютным резервам Украины что, соответственно, позитивно скажется на курсе гривне - считают аналитики инвестиционной компании «Eavex Capital».
На февраль выплаты на аналогичные цели составляют лишь $250 млн
«Получение средств в иностранной валюте после размещения анонсируемых еврооблигаций должно укрепить золотовалютные резервы НБУ, так как выплаты правительства в валюте по обслуживанию госдолга на январь составляют немногим менее $1 млрд.
На февраль выплаты на аналогичные цели составляют лишь $250 млн - отмечается в ежедневном аналитическом обзоре «Eavex Capital» - Таким образом, в конце месяца стоит ожидать определённой стабилизации курса гривны».
Оценивая перспективу курса национальной валюты на текущий год, аналитики ожидают среднегодовой показатель на уровне 8,4 грн/$, что соответствует правительственному прогнозу, на основании которого был рассчитан госбюджет 2014 года.
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