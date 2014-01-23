Объем минимизации налоговых обязательств за счет псевдострахования составил 3 млрд грн

Объемы схем минимизации налоговых обязательств посредством использования инструментов псевдострахования в 2013 году составил порядка 3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на итоги плановых проверок страховых компаний.

В связи с этим Миндоходов будет настаивать на внесении в налоговые декларации о доходах страховых компаний данных о застрахованных клиентах. В то же время в Миндоходов отметили, что по поручению министра Александра Клименко персонифицированной информации по каждому клиенту не потребуется и Миндоходов на намерено собирать персональные данные клиентов страховых компаний.

«Налоговое законодательство весьма лояльно к участникам страхового рынка, и это создает много возможностей для недобросовестных предпринимателей использовать страховые компании для уклонения от уплаты налогов», - цитирует пресс-служба комментарий министра Клименко – «Статистика по итогам 2013 года свидетельствует о том, что 99% налогов уплатили менее половины работающих на украинском рынке компаний. Поэтому у министерства возникает логической вопрос по поводу деятельности другой половины страховщиков».

Как сообщили в Миндоходов, в ходе проведенных проверок выяснилось, что наиболее распространенным нарушением стало «псевдоперестрахование». Суть такой схемы в том, что платежи по перестрахованию направляются в «налоговую яму» - компанию, которая посредством фиктивного банкротства ликвидируется и декларирует недостоверные данные.

По информации министерства, в прошлом году более 1000 предприятий реального сектора воспользовались такими компаниями. Им довелось доначислить дополнительные обязательства по налогу на прибыль в объеме 163 млн грн.

«Анализ общих данных страховых компаний в совокупности с другими методами дистанционного мониторинга позволят Министерству установить более эффективный контроль за этим рынком и одновременно уменьшить количество проверок тех компаний, которые считаются добросовестными налогоплательщиками», - отметил Клименко.

При этом он еще раз подчеркнул, что министерство не будет собирать личную информацию клиентов страховых компаний – адреса, телефоны, имущественные данные. В то же время, Министерство предлагает вносить в декларации о прибыли общие данные о застрахованных лицах – количество клиентов, начисленная и уплаченная сумма взносов и выплаченные платежи.

Как сообщал УНИАН, объем чистых страховых премий за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,7% - до 16,2 млрд грн, что свидетельствует об увеличении объемов прямого страхования в стране. Общий объем чистых страховых выплат сократился на 5,3% - до 3,6 млрд грн. Сокращение чистых страховых выплат произошло за счет добровольных имущественных видов страхования на 42-70%, при этом выплаты по социально значимым видам страхования выросли по автострахованию - на 1%, медицинскому страхованию - на 12,2%, страхованию жизни - на 60,1%.