Минфин привлек в госбюджет 1,881 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 23 января, привлекло в государственный бюджет 1,881 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размещение ОВГЗ проводилось только в национальной валюте. В госбюджет поступило 702,121 млн грн в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по единственной поданной заявке, 674,332 млн грн от размещения 3-месячных облигаций под 8,25% годовых по 5 из 6 поданных заявок, 505,338 млн грн от размещения 4-месячных облигаций под 9% годовых по 4 поданным заявкам.

Также сообщается, что по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 1,881 млрд грн (по курсу НБУ), что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 21 января привлек в госбюджет 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн, 14 января - 1,15 млрд грн. В январе Минфин планирует провести еще один аукцион по размещению ОВГЗ - 28 января.

По состоянию на 22 января, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,852 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 149,554 млрд грн, в собственности банков - 79,055 млрд грн, нерезидентов - 12,122 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 20 января 2014 г., с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 304,1 млн грн, на обслуживание госдолга - 1,173 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.