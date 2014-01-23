Сотрудники столичного управления Миндоходов провели обыск офиса GlobalMoney

Главное следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney, занимающейся электронными платежами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, обыск был проведен 22 января по решению Шевченковского районного суда Киева. В ходе следственных мероприятий изъята часть документации, касающаяся финансовой и хозяйственной деятельности компании, и некоторые вещи, которые могут послужить доказательством совершения противоправных действий.

Согласно сообщению, обыск проводился в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, завладении чужим имуществом.

Как сообщал УНИАН, летом контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины. В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн. Позднее WebMoney сообщила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.

GlobalMoney – это международная платежная система, работающая в Украине с 2009 года. Эмитентом электронных денег GlobalMoney является государственный "Ощадный банк Украины" (Ощадбанк, г. Киев).