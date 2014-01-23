ВВП Украины за 2013 год составит около 1,475 трлн грн

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составит около 1,475 трлн грн, что на 101 млрд грн или на 6,41% ниже планового показателя номинального ВВП в сумме 1,576 млрд грн, сообщается на сайте Счетной палаты Украины.

В опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по итогам экспертизы законопроекта о госбюджете на 2014 год напоминается, что при утверждении госбюджета на 2013 год показатель номинального ВВП по итогам года запланирован на уровне 1,576 трлн грн, рост реального ВВП - на 3,4%, повышение потребительских цен - на 4,8%.

«Согласно данным Государственной службы статистики, номинальный ВВП за три квартала 2013 года составил 1,046 трлн грн, а рост потребительских цен в декабре 2013 года к декабрю 2012 - 0,5%. С учетом этого, номинальный ВВП за 2013 год составит около 1,475 трлн грн», - отмечается в заключении.

Согласно заключению, запланированные доходы госбюджета на 2014 год на 15,7% выше их фактического объема в 2013 году, а реальные доходы, рассчитанные с использованием дефлятора ВВП, должны вырасти на 6,3%, в то время как рост экономики прогнозируется на 3%.

«С учетом возможного недостижения прогнозного показателя экономического роста, учтенного при составлении проекта государственного бюджета на 2014 год, предложенные в законопроекте объемы доходов государственного бюджета является достаточно оптимистичными», - отмечается в заключении.

Также Счетная палата акцентирует внимание, что финансирование госбюджета предусмотрено за счет новых госзаимствований, при этом запланировано превышение поступлений от госзаймов над суммой их погашения, что приведет к дальнейшему росту госдолга.

«Объем государственных заимствований на 20,3% превысит прогнозный объем государственных заимствований, определенный на 2014 год Среднесрочной стратегией управления государственным долгом на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 21 января, опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

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