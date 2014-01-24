Треть из обещанных Россией денег Украине предоставят в виде СДР МВФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Из 15 млрд долларов часть - 5 млрд - будет предоставлена в виде СДР, а часть - 10 млрд долларов - будет вложена из средств Фонда национального благосостояния», - сказал Силуанов. При этом он отметил, что условия предоставления СДР и средств с ФНБ одинаковые – 5%. Силуанов сообщил, что за счет СДР Украина сможет погасить долги перед Международным валютным фондом.

По его словам, Минфин России работает с украинскими коллегами по подготовке к вложению средств ФНБ для второго транша еврооблигаций.

«Срок, на который мы вложили, - два года, и все бумаги, которые мы будем покупать, они будут иметь конечный срок погашения - конец 2015 года, то есть до 1 января 2016 года мы должны вернуть те инвестиции ФНБ, которые будут осуществлены», - сказал министр.

Он отметил, что ни о каком залоге в виде, например, имущественных комплексов речи не идет, залог это гарантии государства.

Силуанов подчеркнул, что Украина может расплатиться как за счет собственных доходов, так и за счет перекредитования этих ресурсов с внешних и внутренних рынков.

При этом он заявил, что весь объем средств в размере 15 млрд долларов будет выделен Украине в течение 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Силуанов тогда сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах.

24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долларов в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал", подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было предложение украинской стороны, для России выбор организатора был непринципиален.

Средства Фонда национального благосостояния, которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, размещаются на коммерческих условиях с купоном 5%, подчеркнул Путин.