Еврокомиссия готовит новые иски к России в рамках ВТО. Об этом заявил в интервью Wall Street Journal еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт принимающий участие в форуме в Давосе. Однако Россия "имеет возможность ответить своими исками, и уже начала это делать, отметил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ИТАР-ТАСС.

"Евросоюз очень разочарован подходами России к принципам глобальной торговли в рамках ВТО и "серьезно рассматривает" возможность подачи нескольких новых исков в отношении России", - заявил Де Гюхт.

В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что Россия также имеет возможность пожаловаться в ВТО на дискриминационные антидемпинговые меры ЕС против российских товаров.