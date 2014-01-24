Аргентинский песо опустился до минимума за 12 лет, после того как Центральный банк страны принял решение сократить интервенции на фоне сокращения золотовалютных резервов до семилетних минимумов, сообщают Вести.Экономика.

Только за последние два дня курс песо упал почти на 13% до отметки 7,85 за доллар.

Таким образом рынок отреагировал на отказ монетарных властей от привычной политики - продажи долларов для регулировки курса местной валюты.

Президент страны Кристина Фернандес де Киршнер, которая 6 мая прошлого года заявила, что правительство не будет девальвировать песо, теперь вынуждена отказаться от своих слов.

Ее главной целью на данный момент является сохранение золотовалютных резервов, истощившихся на 31% до 29,4 млрд долл. на фоне инфляции в 28%. Курс песо потерял 25% - максимальное падение из всех мировых валют, отслеживаемых Bloomberg.