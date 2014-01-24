«Укрэксимбанк» за год нарастил прибыль на 29%

Государственный «Укрэксимбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 29,28% - до 198,616 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, с начала 2013 года активы банка выросли на 7,31% - до 94,349 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,58%, до 42,274 млрд грн, обязательства - на 8,83%, до 76,265 млрд грн, средства клиентов снизились на 4,17% - до 42,970 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,31% - до 18,083 млрд грн, уставный капитал - на 0,41%, до 16,514 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль по сравнению с 2011 годом на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

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