Миндоходов продолжит внедрение новых электронных услуг и сервисов

Министерство доходов и сборов Украины, которое в прошлом году активно развивало работу электронных услуг и сервисов, в 2014 году планирует продолжить работу в этом направлении, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Первоочередное внимание будет уделяться внедрению новых электронных услуг и сервисов, усовершенствованию уже работающих. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить каждому плательщику налогов и субъекту внешнеэкономической деятельности возможность сдать любой отчет, пройти любую процедуру без очередей и стопок бумаг. В конечном итоге через проект «электронного кабинета плательщика» планируем выйти на «единое окно электронной отчетности» для всех органов власти», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

Кроме того, по словам министра, Миндоходов планирует в 2014 году продолжать работу над автоматизацией процессов на таможне.

«В числе наших приоритетов - качественная реализация проекта «таможня будущего», - цитирует пресс-служба Клименко.

Министр также заявил, что Миндоходов в этом году планирует контролировать в усиленном режиме своевременное возмещение НДС, упрощение и ускорение этой процедуры для добросовестных плательщиков за счет введения статуса плательщика с позитивной историей.

По данным ведомства, в 2014 году Миндоходов планирует проводить активную политику легализации заработной платы граждан.

«Важной задачей на текущий год для нас станет совместная с обществом работа над оптимальной моделью реформы декларирования доходов. В этом вопросе мы всегда будем на стороне граждан, в первую очередь с точки зрения легализации заработных плат и борьбы с практикой выплаты зарплат «в конвертах», - цитирует пресс-служба Клименко.

Министр также подчеркнул, что в этом году Миндоходов намерено уделить максимальное внимание качественной имплементации механизмов трансфертного ценообразования, а также продолжить работу над расширением возможностей Украины в глобальной системе обмена налоговой информацией.

Кроме того, министерство намерено работать по направлению ликвидации коррупции в бизнес-среде, представив общественности антикоррупционную стратегию.

«Планируем презентовать ее (антикоррупционную стратегию министерства – УНИАН) общественности и начать реализовывать уже в начале этого года», - сказал министр.

При этом Клименко подчеркнул, что в налоговой и таможенной сферах еще остаются системные вопросы, которые волнуют бизнес и требуют решения.

Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявил, что 2013 год прошел под знаком масштабного внедрения электронных сервисов. Миндоходов запустило в эксплуатацию электронный кабинет плательщика, который не только позволил подавать отчетность онлайн, но и предоставил пользователям возможность дистанционно проверять расчеты с бюджетом.

Кроме того, по данным социологического исследования, почти 60% налогоплательщиков положительно оценивают объединение налоговой и таможенной служб в Миндоходов и активно используют в работе электронные сервисы. Против обратной реорганизации ведомства выступило более половины предпринимателей.

24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.

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