Россия шпионила за сотнями иностранных компаний через интернет – СМИ

Российские власти вели слежку за сотнями американских, европейских и азиатских промышленных компаний через сеть интернет, сообщает Reuters со ссылкой на специализирующейся на кибербезопасности фирму CrowdStrike.

Согласно сообщению, основными жертвами кибератак стали энергетические и технологические компании, оборонные предприятия и государственные учреждения. В результате слежки предприятия потеряли ценную интеллектуальную собственность и другую важную информацию.

При этом CrowdStrike не назвала пострадавших и отказалась сообщать подробности о характере украденной информации, сославшись на соглашения о неразглашении.

По данным компании, власти разных стран используют компьютерные сети для слежки уже более 30 лет, однако только в последнее десятилетие некоторые государства стали опираться на кибершпионаж как важный источник получения данных в экономических целях.

Читайте такжеYahoo! зашифрует данные пользователей для защиты от несанкционированного доступаВ свою очередь Reuters отмечает, что российские власти не смогли немедленно прокомментировать заявление американской компании.

Справка УНИАН. Американская компания CrowdStrike была основана в 2011 году экспертом по кибершпионажу Дмитрием Альперовичем. Основной сферой деятельности фирмы является защита интеллектуальной собственности и внутренней информации предприятий и правительств от киберпреступлений.