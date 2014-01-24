Microsoft за квартал увеличила чистую прибыль до 6,6 млрд долл.

Американская корпорация Microsoft во втором квартале 2013-2014 финансового года, который завершился 31 декабря, увеличила чистую прибыль на 2,8% - до 6,6 млрд долл. с 6,4 млрд долл. в аналогичном периоде 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка Microsoft за октябрь-декабрь 2013 года выросла на 14,3% - до 24,5 млрд долл. с 21,5 млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее. При этом выручка подразделения пользовательских устройств (Xbox, Surface) выросла на 13% до 11,9 млрд долл.

По данным компании, рост выручки обусловлен увеличением продаж программного обеспечения и решений для бизнеса, повышенным спрос на игровую консоль Xbox и планшеты Surface в период рождественских каникул и оптимизация налоговых выплат.

Читайте такжеГендиректор Ford не планирует переходить в MicrosoftВаловая прибыль Microsoft за отчетный период увеличилась на 2,9% - до 16,2 млрд долл., а операционная прибыль – на 2,5% до 8 млрд долл.

После публикации отчета акции корпорации на электроннных торгах после закрытия биржи выросли с 36,06 долл. до 38,05 долл. за акцию.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.