Китай впервые стал крупнейшим в мире потребителем золота

Китай стал крупнейшим мировым потребителем меди, алюминия и цинка. Кроме того, в прошлом году эта страна впервые вышла на первое место в мире по потреблению золота, пишет Вести.Экономика со ссылкой на The Financial Times.

Китай обогнал Индию, многие годы занимавшую первое место по потреблению золота. В КНР растет спрос на ювелирные изделия, инвестиционные монеты (китайские панды) и небольшие золотые слитки.

Спрос на золото в Китае увеличился в 2013 году на 32% в годовом выражении до 1189,8 тонны, отмечает Thomson Reuters GFMS.

Скупка золота в Китае привела к тому, что продавцы из Европы и других стран перевозили золотые слитки на швейцарские аффинажные заводы, переплавляли крупные слитки в слитки меньшего размера, которые затем отправляли в Китай. GFMS называет это "крупнейшим перемещением золота в истории".

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Что касается Индии, то в 2013 году страна увеличила потребление золота на 5% до 987,2 тонны. Спрос сдерживают введенные с начала прошлого года ограничения на импорт золота.

Китай в 2013 году впервые опередил Индию и по производству ювелирных изделий, которое увеличилось почти на 30% до 724 тонн. Китайцы предпочитают ювелирные украшения, сделанные из "чистого золота" (24 карата, или 999,9 пробы). Спрос на слитки увеличился на 47% до 366 тонн.

GFMS прогнозирует среднюю цену золота в 2014 г. на уровне 1225 долл. за тройскую унцию.

Китай занимает первое место в мире по производству золота, в 2013 году в стране добыли 437,3 тонны драгметалла, полагают эксперты. По данным Bloomberg Industries, Центробанк Китая может владеть порядка 2,71 тыс. тонн золота, причем 622 тонны банк купил в 2013 году.

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