«Брокбизнесбанк» в 2013 году получил 19,6 млн грн убытка

Входящий в группу крупных финучреждений «Брокбизнесбанк» в 2013 году получил 19,620 млн грн убытка против прибыли годом ранее, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 70,77% - до 28,914 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 89,28%, до 26,261 млрд грн, обязательства - на 3,03%, до 14,436 млрд грн, средства клиентов снизились на 11,96% - до 10,864 млрд грн, собственный капитал вырос в 4,96 раза - до 14,478 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,524 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Брокбизнесбанк» в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн по сравнению с показателем 2011 года в 22,8 млн грн.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков.

В июле текущего года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

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Справка УНИАН. «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина».

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