Цены на золото близки к максимуму семи недель

Цены на золото снижаются в пятницу, но близки к максимуму семи недель и завершат ростом пятую неделю подряд за счет спада на фондовых рынках, сообщает Рейтер.

В первой половине дня золото торговалось по 1.258,15 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1.263,95 долл. на закрытие торгов в четверг, когда цена выросла более чем на 2%, показав лучший результат сессии за три месяца. По мнению технического аналитика Рейтер Вана Тао, золото преодолело сопротивление на уровне 1.258 долл. и стремится к отметке 1.282 долл.

После 28-процентного снижения в 2013 году золото начало новый год ростом благодаря спаду на рынках акций под влиянием слабых экономических показателей Китая и неоднозначных квартальных отчетов американских компаний. Однако по оценке аналитической фирмы Thomson Reuters GFMS, в этом году цены снизятся еще на 13% из-за улучшения состояния мировой экономики.

"Американские фондовые рынки необычно слабы в январе, что возрождает интерес к драгметаллу", - сказал аналитик INTL FCStones Эдвард Мейр.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в четверг снизились на 5,39 тонны до 790,46 тонны, что близко к пятилетнему минимуму. Наценка на Шанхайской бирже золота снизилась до 10 долл. за унцию с 12 долл. в четверг из-за ослабления спроса в Китае.

Платина подорожает пятую неделю подряд из-за забастовок на южноафриканских рудниках, производящих половину платины в мире.

Серебро торговалось по 19,95 долл. за унцию по сравнению с 19,99 долл. на закрытие торгов в четверг, платина стоила 1.446,74 долл. против 1.452 долл., и палладий - 740 долл. против 742 долл.

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