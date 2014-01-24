Samsung впервые за 2 года сократил квартальную операционную прибыль

Южнокорейская корпорация Samsung впервые за последние 2 года по итогам четвертого квартала 2013 года сократила операционную прибыль на 6% - до 7,7 млрд долл. с 8,2 млрд долл. в аналогичном квартале 2012 года, сообщила компания в финансовом отчете.

Согласно сообщению, снижение операционной прибыли не связано с падением продаж смартфонов и планшетов. По данным Samsung, сокращение произошло вследствие увеличения маркетинговых расходов в предпраздничный квартал, усиления курса корейской валюты и дополнительных праздничных выплат сотрудникам компании.

При этом чистая прибыль в октябре-декабре 2013 года увеличилась на 4% - до 6,8 млрд долл. с 6,5 млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее.

Выручка компании за отчетный период выросла на 5% - до 55 млрд долл. с 52 млрд долл. в четвертом квартале 2012 года.

Читайте такжеSamsung планирует в 2014 году инвестировать в новые разработки 47 млрд долл. В отчете также отмечается, что по сравнению с третьим кварталом 2013 года чистая прибыль сократилась на 13% (в июле-сентябре – 7,7 млрд долл.), однако выручка практически не изменилась (в июле-сентябре – 54,8 млрд долл.).

Справка УНИАН. Концерн Samsung – один из крупнейших производителей высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Компания основана в 1938 году. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).