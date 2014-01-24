Курс евро в России обновил исторический максимум

Курс евро на торгах Московской бирже 24 января превысил исторический максимум в 47,25 рубля, установленный в начале февраля 2009 года. В ходе сессии в пятницу сделки с европейской валютой совершались по 47,2545 рубля, сообщает lenta.ru.

К 15:14 по московскому времени курс евро слегка отступил от максимальной отметки и составляет 47,2415 рубля. При этом с начала торгов стоимость европейской валюты выросла примерно на полрубля.

Биржевой курс доллара также растет: к 15:23 по Москве он достиг отметки 34,55 рубля. В течение сессии американская валюта подорожала почти на 40 копеек.

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