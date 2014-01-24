«ПриватБанк» выплатит 20 тыс. грн вознаграждения за информацию о злоумышленниках, напавших на одного из сотрудников банка возле главного офиса «ПриватБанка» в г. Днепропетровске, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации службы безопасности банка, 22 января в 19.30 двое неизвестных лиц напали на одного из сотрудников банка, когда он выходил из офиса и направлялся к своему автомобилю. По предварительным данным, нападение было совершено с целью завладения личным имуществом или автомобилем. Однако злоумышленники встретили достойный отпор от банковского специалиста, а своевременно подоспевшая охрана офиса вынудила нападавших сбежать. К сожалению, в темноте задержать их по горячим следам не удалось.

Как сообщается, нападавшие были одеты в черные джинсы и черные спортивные куртки, спортивную зимнюю обувь, черные вязаные шапочки, изображение нападавших зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Банк предлагает сообщать информацию по телефонам: (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, электронной почте dezhurka@pbank.com.ua, а также любым другим удобным способом на условиях анонимности.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.