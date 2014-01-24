Доходы госбюджета Украины в 2013 году сократились на 2%

За январь-декабрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 339,18 млрд грн, что на 1,97%, или 6,8 млрд грн, меньше показателя 2012 года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По уточненным данным Госказначейства, в 2013 году в общий фонд госбюджета поступило 291,573 млрд грн, что на 1,995 млрд грн, или на 0,7%, больше чем в 2012 году. В то же время, в специальный фонд госбюджета за 2013 год поступило 47,608 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 8,79 млрд грн, или на 15,6%, меньше показателя 2012 года.

Читайте такжеДефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП

Также сообщается, что в 2013 году возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 53,448 млрд грн, что на 7,489 млрд грн, или на 16,3%, больше соответствующего показателя 2012 года.

Таким образом, выполнение доходной части бюджета Украины меньше запланированного в законе о госбюджете на 2013 год на 3,4%, или на 11,95 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя министра финансов Украины Анатолия Мярковского, дефицит государственного бюджета в 2013 году составил 4,5%, при этом госбюджет 2014 году предусматривает сокращение предельного дефицита до 4,3% ВВП.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет предполагает дефицит на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходы – 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн, предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможность предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2012 году составили 346 млрд грн, что на 10%, или на 31,4 млрд грн, больше аналогичного показателя 2011 года.