Рост ВВП Украины в 2014 году составит 2% по оптимистичному сценарию - эксперт

Рост ВВП Украины в 2014 году может составить 2% по оптимистичному сценарию, при этом в первом полугодии продолжится спад экономики, прокомментировала УНИАН начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут.

«Наш прогноз роста ВВП на 2014 год составляет 2% и основывается на достаточно оптимистичном сценарии развития экономики. Однако восстановление роста мы ожидаем не ранее второго полугодия, в то время как в первые два квартала ВВП страны, скорее всего, будет продолжать снижаться», - прогнозирует она.

По оценкам эксперта, основой для роста в 2014 году будет внутренний спрос за счет роста доходов населения, в том числе - за счет предусмотренного госбюджетом на 2014 год роста зарплат бюджетников на 20%, пенсий - на 7% и прожиточного минимума – на 8%. «Положительный эффект для экономики будет также иметь финансовая помощь Российской Федерации, в случае получения заявленного объема, что позволит правительству проводить более мягкую бюджетную политику, таким образом, дополнительно стимулируя внутреннее потребление», - добавила Рекрут.

В то же время, по мнению эксперта, рассчитывать на существенное восстановление спроса внешних рынков не стоит. «Снятие политической напряженности во взаимоотношениях с РФ позволит частично восстановить экспорт украинской продукции в Россию, однако слабые показатели экономического роста региона будет ограничивать рост этого рынка сбыта для Украины», - пояснила она и отметила, что в 2014 году рост ВВП РФ ожидается на уровне 2% в годовом выражении.

Эксперт напоминает, что экономика Еврозоны, другого важного рынка сбыта для Украины, по прогнозам МВФ, в 2014 году также будет восстанавливаться медленными темпами. «Рост на 1% в годовом выражении в 2014 году, по данным МВФ, что в сочетании с высоким уровнем конкуренции будет ограничивать спрос на украинскую продукцию в текущем году», - отметила Рекрут.

В то же время, по мнению эксперта, снижение стоимости газа для промышленности и некоторое ослабление курса гривны к доллару, наблюдаемое в январе, позволят несколько улучшить позиции украинских промышленников и выйти на незначительный рост по результатам года. «Наши ожидания роста промышленного производства в 2014 году составляют 1,7-2,2% год к году», - прогнозирует Рекрут.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Официальная статистика по ВВП за 2013 год еще не обнародована. В то же время, Премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook 17 января сообщил, что Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году. По оценкам Счетной палаты Украины, обнародованным вчера, 23 января, номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составит около 1,475 трлн грн, что на 101 млрд грн или на 6,41% ниже планового показателя номинального ВВП по итогам 2013 года в 1,576 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП на 3%, рост инфляции в пределах 8,3%, расчетный курс гривни к доллару в пределах 8,0 – 8,5 грн/долл.