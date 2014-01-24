Доллар на межбанке пробил отметку в 8,55 грн

В пятницу, 24 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,5100/8,5500 грн/долл. с 8,4800/8,4900 на 12:00.

Как сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,6475/11,7060 грн/евро с 11,5925/11,6105 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3740.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2464/0,2469 грн/рубль с 0,2458/0,2463 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.5190 (+0.4425).

Читайте такжеМинфин: Расчетный курс доллара на 2014 год составляет 8 – 8,5 грнКак сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4350/8,4500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,4975/11,5220 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2475/0,2483 грн/рубль.

Коридор курса национальной валюты – гривни по отношению к доллару США, который заложен в качестве одного из показателей расчета государственного бюджета, составляет 8-8,5 грн за доллар.