Bosch в 2013 году увеличил объем продаж на 2,7%

Немецкая группа компаний Bosch в 2013 году по предварительным данным увеличила объем продаж на 2,7% - до 46,4 млрд евро с 45,2 млрд евро годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, на доходах с продаж значительно отразился рост евро. Так, из-за негативного влияния колебаний обменного курса потери компании составили приблизительно 1,5 млрд евро.

По данным Bosch в 2013 году компания понесла существенные потери в сфере разработок фотогальванических элементов, которые оцениваются в примерно 1,3 млрд евро. Без учета данных потерь прибыль до налогообложения (EBIT) группы компаний увеличилась примерно на 6%, что на 1% больше, чем в 2012 году. Если же принимать во внимание издержки подразделения «Солнечная энергетика», то рост прибыли до налогообложения составил 3%.

По прогнозам на 2014 год компания ожидает небольшого увеличения продаж. В текущем году Bosch намерен ориентироваться на повышение рентабельности, экономический рост и гибкость бизнеса.

Как сообщал УНИАН, группа компаний Bosch в декабре 2013 года объявила о создании нового подразделения Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, которое начнет подключать разные виды устройств и машин к глобальной сети и займется развитием интернета вещей и услуг.

Справка УНИАН. Robert Bosch – немецкий холдинг, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий.

Компания была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 году. Штаб-квартира расположена в немецком городе Герлинген.