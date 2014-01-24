Сотрудники Миндоходов предотвратили незаконный ввоз старинных икон

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины во время новогодних и рождественских праздников предотвратили незаконное перемещение тринадцати старинных икон и металлического кувшина серебристого цвета на сумму 194 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, старинные вещи сотрудники Миндоходов нашли среди личных вещей пассажиров при прохождении упрощенного таможенного контроля микроавтобуса «Опель Виваро», следовавшего из России в Украину. Кроме того, оперативная служба таможенного поста аэропорта «Киев» (Жуляны) Киевской межрегиональной таможни Миндоходов нашли старинную икону с изображением святого. В частности, икона была обнаружена при прохождении зоны упрощенного таможенного контроля среди личных вещей нашей соотечественницы, которая улетала в Италию.

В министерстве также сообщили, что с 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 года таможнями Миндоходов было возбуждено более 200 дел о нарушении таможенных правил, общая сумма по которым составила более 1,35 млн грн.

По информации министерства, за указанный период 60% от общего количества дел было возбуждено на Ягодинской, Чопской, Львовской и Черновицкой таможнях.

Читайте такжеУкраина в 2013 году импортировала гуманитарного груза на 41 млн долл.Как сообщал УНИАН, по данным социологического исследования, почти 60% налогоплательщиков положительно оценивают объединение налоговой и таможенной служб в Миндоходов и активно используют в работе электронные сервисы. Против обратной реорганизации ведомства выступило более половины предпринимателей.

24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.