Правительство предлагает утвердить программу развития малого и среднего бизнеса до 2024 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить программу развития малого и среднего предпринимательства на 2014-2024 года. Об этом говорится в проекте закона №4003, опубликованном на парламентском портале 21 января. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Согласно пояснительной записке, в законопроекте предусмотрены комплексные меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. В частности, запланировано расширение возможностей доступа субъектов бизнеса к получению кредитных ресурсов, содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержка экспортной деятельности. Кроме того, предполагается развитие социальной ответственности бизнеса на добровольных началах, совершенствование системы профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, сотрудничество между государством, частным сектором и общественными организациями в сфере обучения предпринимательству, а также совершенствование системы информационной поддержки.

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По мнению авторов законопроекта, сегодня имеется целый комплекс проблем, которые мешают развитию бизнеса в Украине. В частности, это сложность доступа к финансовым ресурсам, наличие административных барьеров, недостаточно развитая система инфраструктуры поддержки предпринимательства и несовершенная система госконтроля.

В пояснительной записке отмечается, что программа развития должна способствовать решению проблем. В частности, развитию и повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на отечественном и мировом рынке путем внедрения инновационных технологий, улучшению бизнес-климата и созданию позитивного имиджа для привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы. Кроме того, ожидается, что реализация программы приведет к активизации финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, насыщению товарных рынков высококачественной конкурентоспособной продукцией, развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах.

Как сообщал УНИАН, эксперты заявляли, что Кабмин в госбюджете Украины на 2014 год не учел интересы малого и среднего бизнеса, запланировав микрокредитование предприятий на уровне 11,2 млн грн, что почти в 20 раз меньше, чем было предусмотрено правительственной программой стимулирования развития экономики на 2013-2014 годы. По мнению экспертов, правительство продолжает политику финансирования крупных компаний, монополий и не поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.