«ВТБ Банк» в 2013 году получил 194 млн грн убытка

Входящий в группу крупнейших финучреждений Украины «ВТБ Банк» в 2013 году получил 194,042 млн грн убытка против прибыли в 315,821 млн грн годом ранее, сообщил банк в отчетности на сайте.

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При этом с начала 2013 года активы банка снизились на 24,67% - до 25,286 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 18,68%, до 18,688 млрд грн, обязательства – на 26,81%, до 22,079 млрд грн, средства клиентов - на 8,02%, до 11,148 млрд грн, собственный капитал - на 5,68%, до 3,207 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,416 млрд грн.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».