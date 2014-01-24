Около 500 сотрудников Миндоходов еженедельно проводят служебные расследования по Украине

Около 500 сотрудников Министерства доходов и сборов Украины перемещаются по территории Украины еженедельно в рамках проведения служебных расследований, контрольно-проверочной работы. Об этом УНИАН сообщили в министерстве, комментируя информацию ряда региональных СМИ о массовых перемещениях оперативных сотрудников Миндоходов в Киев.

«Министерство доходов и сборов Украины, в связи с появлением в ряде региональных интернет-изданий информации о перемещении оперативных сотрудников министерства в Киев, подчеркивает, что еженедельно в рамках проведения служебных расследований, заслушиваний, контрольно-проверочной и другой работы по территории Украины перемещается около 500 сотрудников министерства», - говорится в сообщении.

Министерство также сообщило, что с 20 января продолжается спецоперация «Акциз-2014», которая направлена на ликвидацию теневых схем при производстве, обращении и контрабанды подакцизных товаров и предусматривает выезды сотрудников в другие регионы. К проведению спецоперации привлечены, в частности, и сотрудники оперативных и следственных подразделений всех региональных органов Миндоходов.

«Все сотрудники министерства и его территориальных органов работают в штатном режиме, выполняя возложенные на них функции по обеспечению реализации государственной налоговой и таможенной политики в соответствии с нормами действующего законодательства и своими служебными обязанностями», - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, в Украине продолжается кампания по декларированию доходов граждан, а также подача годовой отчетности предпринимателей.

«Поэтому все силы сотрудников Министерства доходов и сборов сконцентрированы на том, чтобы обеспечить комфортные и удобные условия для граждан и бизнеса при выполнении налоговых обязательств», - сообщили в пресс-службе Миндоходов.

По данным министерства, всего с начала 2014 года в рамках спецоперации «Акциз-2014» из незаконного оборота было изъято подакцизной продукции на 19,6 млн грн. В частности, ликеро-водочных изделий изъято на 8,3 млн грн, табачных изделий - на 8,7 млн грн, спирта – на 543 тыс. грн. Кроме того, при участии оперативников Миндоходов была прекращена незаконная деятельность 11 подпольных цехов по изготовлению подакцизной продукции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря 2012 года создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов назначен Александр Клименко, который возглавлял с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

По данным социологического исследования, почти 60% налогоплательщиков положительно оценивают объединение налоговой и таможенной служб в Миндоходов и активно используют в работе электронные сервисы, запущенные ведомством.