МВФ не видит заинтересованности властей Украины в программе сотрудничества

Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не видит заинтересованности властей Украины в программе кредитования украинской экономики и продолжении сотрудничества с Фондом. Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил заместитель руководителя Департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.

«Власти Украины не высказывали своих намерений относительно программы поддержки (экономики – УНИАН) МВФ. Мы как институт сохраняем готовность к работе с Украиной в случае наличия планов такой работы», - сказал Мюррей.

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Ранее представитель Фонда уже сообщал о том, что МВФ ожидает от властей Украины сигнала о начале сотрудничества и что продолжение переговоров между Украиной и Международным валютным фондом по программе кредитования украинской экономики зависит от позиции властей Украины в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. При этом вплоть до конца декабря МВФ являлся ключевым кредитором Украины, поскольку средства Фонда считались единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины. Кроме того, сам факт сотрудничества с Фондом открывал Украине доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала, а также служил сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества с Украиной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

10 декабря 2013 года председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В это же день Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

Однако 17 декабря в Москве президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на евробонды правительства Украины. С того времени вопрос сотрудничества Украины с МВФ по программе кредитования был отложен.

Также в конце декабря Международный валютный фонд спрогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

В середине января 2014 года заместитель директора европейского департамента Международного валютного фонда Аазим Хусейн заявил, что экономика Украины наряду с экономиками ряда других стран развивающейся Европы, в частности, Турции, Сербии, Венгрии и Хорватии, останется уязвимой в 2014 году, а перспектива оттока капитала с рискованных рынков вследствие сокращения политики финансовых стимулов в развитых странах, в частности в США, может лишь усилить экономический кризис в Украине.