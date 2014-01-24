"Брокбизнесбанк" по итогам 2013 года ускорил темпы развития и стабильности

Ключевые показатели "Брокбизнесбанка" по итогам 2013 года свидетельствуют об ускорении темпов развития и стабильности банка.

Активы "Брокбизнесбанка" с начала 2013 года выросли на 70,77% (11,982 млрд грн) – до 28,914 млрд грн.

Общий объем кредитов и начисленных по ним процентов увеличился на 89,28% (12,387млрд грн) – до 26,261 млрд грн. При этом кредиты и задолженность юридических лиц составила 23,599 млрд грн, что более чем в 2 раза больше показателя на начало 2013 года (11,186 млрд грн).

Качество кредитного портфеля улучшилось. Резервы под обесценивание кредитов на 1 января 2014 года снизились до 2,08% по сравнению с 3,65% на начало 2013 года.

За отчетный 2013 год собственный капитал банка увеличился почти в 5 раз с 2,920 млрд грн до 14,478 млрд грн. Соотношение между собственным капиталом и активами составило 50,07%, что на 32,82 п.п. больше аналогичного показателя по итогам 2012 года и обусловлено опережающими темпами роста капитала в сравнении с приростом активов.

Регулятивный капитал банка на 1 января 2014 года достиг 14,121 млрд грн, что в 5 раз больше размера 2,772 млрд гривень на начало 2013 года. Адекватность регулятивного капитала составляет 47,66% при нормативном значении НБУ 10%.

Текущая ликвидность выросла до 145,15%, что в 3,6 раза больше граничного значения (40%) установленного НБУ. Чистый процентный доход в 2013 году составил 369,422 млн грн против отрицательного результата по итогам деятельности 2012 году – 73, 408 млн грн. Чистые комиссионные доходы – 179, 665 млн грн.

"Достаточно высокий уровень капитализации банка дает нам широкие возможности для дальнейшего развития. Реализация стратегии в ближайшие два года позволит достигнуть желаемого уровня прибыльности, прежде всего, за счет активизации финансирования крупнейших, как государственных, так и частных украинских предприятий-экспортеров. Уже сегодня удельный вес кредитов юридических лиц в кредитном портфеле банка составляет почти 90%", - прокомментировал Александр Дынник, председатель Правления "Брокбизнесбанка".