Платежный баланс Бразилии упал до минимума с 2001 года

По итогам 2013 года дефицит платежного баланса Бразилии вырос до своего максимального значения за последние 12 лет, сообщают Вести.Экономика.

По данным Банка Бразилии, дефицит платежного баланса страны по итогам 2013 года составил 81,37 млрд долл., или 3,66% от ВВП Бразилии.

Это максимальный уровень с 2001 года, когда дефицит платежного баланса составлял 4,2%.

В бразильском ЦБ отметили ослабление показателей внешней торговли страны, а также затраты на обслуживание госдолга.

“Увеличение в дефиците платежного баланса в основном произошло из-за снижения профицита во внешней торговле. Мы ожидаем снижение дефицита как в номинальном значении, так и в соотношении к ВВП Бразилии. Ускорение темпов роста мировой экономики вкупе с более низким курсом национальной валюты помогут нам добиться более сильных результатов во внешней торговле”, - отмечает пресс-секретарь Центрального банка Бразилии Фернандо Роча.

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