Прибыль Procter & Gamble снизилась на 16%

Чистая прибыль крупнейшего в мире американского производителя бытовой химии и товаров гигиены Procter & Gamble Co. (P&G) в II финансовом квартале снизилась на 16% в годовом исчислении, передают Вести.Экономика.

Прибыль за отчетный период снизилась до 3,43 млрд долл., или 1,18 долл. в расчете на акцию, по сравнению с 4,06 млрд долл., или 1,39 долл. в расчете на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль компании без учета разовых факторов снизилась на 1% и составила 1,21 долл. на акцию. Результаты практически совпали с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали прибыль на уровне 1,20 долл.

Выручка компании незначительно повысилась за отчетный период до 22,3 млрд долл. Необходимо отметить, что стоимость акции Procter & Gamble в 2013 году выросла на 20%.