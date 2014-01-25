Европейский центральный банк: экономика еврозоны восстанавливается

Экономика еврозоны начала восстанавливаться, и статистика последних 3-4 месяцев демонстрирует наиболее позитивные результаты. Об этом заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Глава ЕЦБ отметил, что статистика последних нескольких месяцев показывает более уверенное и однородное восстановление. Примером, по его мнению, может служить индекс производственной активности (PMI) еврозоны в январе 2014 года, который, по предварительной оценке, вырос сильнее ожиданий - с 52,1 до 53,2 пункта. "Мы видим начало восстановления, которое пока еще хрупкое и слабое, отметил Драги. - Текущее восстановление происходит в основном за счет экспорта, но теперь оно распространяется и на рост потребления в еврозоне. Восстановление происходит медленно из-за высокого уровня безработицы - более 12% в среднем в еврозоне".

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Кроме того, Драги считает, что страны периферии Европы за последние три года достигли значительного прогресса за счет структурных реформ. "Даже Греция достигла прогресса, - заметил глава ЕЦБ. - Прогноз по структурным реформ позитивный, потому что еще год назад многие страны слабо верили в необходимость реформ".

Для дальнейшей борьбы с кризисом необходимо продолжать бюджетную консолидацию в странах еврозоны, уверен Драги. "Нужно уменьшать налоги, снижать расходы правительства, увеличивать расходы на инфраструктуру. Программу бюджетной консолидации в Европе нужно сделать более долгосрочной и нацеленной на рост, поддерживающий восстановление экономики", - заявил он.

По мнению Драги, текущая низкая инфляция в еврозоне может еще долго сохраняться ниже целевого уровня 2%, поэтому ЕЦБ продолжит держать процентные ставки на минимальном уровне еще длительный период времени. В то же время Драги отметил, что дефляции в еврозоне не наблюдается.

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