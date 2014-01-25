ФБР готовит ритейлеров к новым хакерским атакам

ФБР посоветовало американским ритейлерам быть готовыми к новым хакерским атакам после того, как раскрыло в прошлом году около 20 дел, связанных с компьютерными взломами, передает Рейтер.

Во всех случаях фигурировало вредоносное программное обеспечение, аналогичное тому, что использовалось против ритейлера Target Corp в сезон праздников.

На прошлой неделе Федеральное бюро расследований направило ритейлерам конфиденциальный, трехстраничный отчет, в котором описывается опасность вредоносной программы, которая поражает системы кассовых терминалов (POS) - кассовые аппараты и устройства для проводки кредитных карт.

"Мы полагаем, что число преступлений, связанных с заражением систем кассовых узлов, продолжит расти в ближайшей перспективе, несмотря на действия, которые предпринимают сотрудники правоохранительных органов и фирмы, обеспечивающие безопасность", - говорится в докладе ФБР.

Представитель ФБР подтвердил, что Бюро разослало доклад с целью распространить информацию об угрозах.

Ритейлеры, а также топ-менеджеры в сфере безналичных платежей начали беспокоиться по поводу безопасности систем оплаты картами после того, как Target - третий по величине в США розничный продавец - подвергся крупнейшей в истории кибератаке в прошлом месяце.

Введенный вирус оставался незамеченным на протяжении 19 дней в загруженный праздничный сезон, в результате чего мошенникам удалось украсть около 40 миллионов записей кредитных и дебетовых карт. Хакеры получили также доступ к личной информации 70 миллионов покупателей.

Еще одной жертвой кибернападения стала розничная сеть товаров класса люкс Neiman Marcus. Во всех случаях хакеры использовали так называемый "RAM-скрепер", добывающий информацию, которая содержится на магнитных лентах карт, когда она появляется в оперативной памяти компьютера кассового терминала в виде обычного текста.

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