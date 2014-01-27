«ПриватБанк» в 2013 году нарастил прибыль на 22%

Крупнейший банк Украины по объему активов «ПриватБанк» в 2013 году нарастил прибыль на 340,632 млн грн, или на 22,22%, по сравнению с 2012 годом - до 1,873 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с начала 2013 года активы банка выросли на 24,39% - до 214,491 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 25,34%, до 142,548 млрд грн, обязательства – на 25,99%, до 194,179 млрд грн, средства клиентов - на 25,59%, до 133,551 млрд грн, собственный капитал - на 10,99%, до 20,312 млрд грн, уставный капитал – на 9,76%, до 16,352 млрд грн.

Читайте такжеРейтинги ПриватБанка получили стабильный прогнозСправка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).

Прибыль банка по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше показателя прибыли в 2011 году.