Сотрудники налоговой милиции перемещаются по стране в рамках служебной деятельности - Миндоходов

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины, в частности оперативных подразделений, не имеют табельного оружия, не мобилизируются для массового отправления в Киев и перемещаются по стране исключительно в рамках служебной деятельности, направленной на раскрытие и предупреждение преступлений в сфере налогообложения и экономики, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Все перемещения работников налоговой милиции осуществляются в рамках служебной деятельности, а информация ряда СМИ о массовой отправке работников налоговой милиции в Киев не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы. – Также не соответствует действительности информация о получении сотрудниками оперативных и следственных подразделений табельного оружия и спецсредств».

Читайте такжеСотрудники Миндоходов предотвратили незаконный ввоз старинных иконВ министерстве подчеркнули, что сотрудники Миндоходов работают в штатном режиме, выполняя возложенные на них функции.

«В случае противоправных действий работников министерства и с целью оперативного решения вопросов, возникающих в сфере администрирования налогов или во время осуществления таможенного контроля, необходимо обращаться к сервису «Пульс» по телефону в Киеве (044) 284-00-07», - сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Миндоходов сообщали, что около 500 сотрудников министерства перемещаются по территории Украины еженедельно в рамках проведения служебных расследований, контрольно-проверочной работы.

Министерство также сообщило, что с 20 января продолжается спецоперация «Акциз-2014», направленная на ликвидацию теневых схем при производстве, обращении и контрабанде подакцизных товаров и предусматривающая выезды сотрудников в другие регионы. К проведению спецоперации привлечены, в частности, сотрудники оперативных и следственных подразделений всех региональных органов Миндоходов.