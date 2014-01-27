Госдолг Украины в 2013 году вырос до $73 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, за январь-декабрь 2013 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

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Прямой и гарантированный внешний долг в декабре 2013 года вырос на 2,477 млрд долл., или 7,07%, - до 37,536 млрд долл., и достиг 51,36% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний прямой и гарантированный долг вырос на 1,858 млрд долл., или 5,52%, - до 35,542 млрд долл.Прямой государственный долг правительства Украины в декабре вырос на 3,332 млрд долл., или на 5,87%, - до 60,050 млрд долл. (479,976 млрд в гривневом эквиваленте), и достиг 82,17% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе, внешний долг правительства вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл. (38,18% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внутренний - вырос на 1,366 млрд долл., или 4,44%, - до 32,148 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в декабре выросла на 1,004 млрд долл., или на 8,35%, - до 13,029 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,634 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 3,394 млрд долл.

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В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом о госбюджете на 2013 год предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года предусмотрен на уровне 483 млрд грн (30-31% ВВП), однако 19 декабря прошлого года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень госдолга на 19,396 млрд грн.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.