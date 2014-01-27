В Украине утвердили 381 местный бюджет

По состоянию на 25 января в стране утвержден 381 местный бюджет различных уровней, что составляет 3,2% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, утверждены республиканский бюджет Автономной Республики Крым, 7 областных бюджетов (Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской областей), 26 городских бюджетов для городов областного значения, 58 районных, а также 289 районных в городах, городских для городов районного значения, поселковых и сельских бюджетов.

Также сообщается, что утверждены 92 местных бюджета, или 13,3% из 694 местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с госбюджетом и конечным сроком утверждения которых является 3 февраля включительно.

В частности, утверждены все районные бюджеты Автономной Республики Крым и Киевской области. Процесс утверждения местных бюджетов всех уровней на 2014 год продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.