В Японии в 2013 году отрицательное сальдо баланса внешней торговли достигло рекордных 113 млрд долл.

В Японии в 2013 году отрицательное сальдо баланса внешней торговли составило 11,5 трлн иен (113 млрд долл.), что почти вдвое превышает показатель 2012 года (6,9 трлн иен), передает «Газета.Ru».

Рекордный дефицит внешнеторгового баланса зафиксирован на фоне роста объемов импорта, который объясняется высоким спросом на энергоносители в стране и ослаблением иены.

Импорт нефти в прошедшем году увеличился на 16%, сжиженного природного газа — на 18%.

В декабре прошлого года объем импорта увеличился на 24,7%, а экспорта — на 15,3%. Дефицит торгового баланса в декабре 2013 года был зафиксирован 18-й месяц подряд и составил 1,3 трлн иен.

В последнем месяце 2013 года экспорт в страны Азии из Японии вырос на 16% по сравнению с ноябрем, когда рост составил 18,9%. Поставки японских товаров в Китай выросли на 34,4% (33% месяцем ранее). Темпы роста экспорта в США снизились до 13% с 21,2%, в страны Евросоюза — увеличились до 23% с 19,4%.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии увеличил скупку госдолга и рискованных активов почти год назад, реформировав монетарную политику, чтобы побороть 15-летнюю дефляцию и достичь инфляционного ориентира в течение двух лет.

С тех пор потребительская инфляция ускорилась до 1 процента, укрепив надежды на то, что окончательная цель достижима. Тем не менее, некоторые члены Банка Японии считают, что двухлетний срок для этого чрезмерно оптимистичен и необходимо изменить его.