Moody’s ухудшило рейтинг корпорации Sony до «мусорного».

Японское отделение международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service ухудшило рейтинги корпорации Sony Corp. Рейтинг эмитента и долгосрочный рейтинг по приоритетным необеспеченным долговым обязательствам понижены с Baa3 до «мусорного» уровня Ba1, прогноз по рейтингам — «стабильный». Это может означать повышение стоимости заимствования для компании, пишут "Ведомости".

Рейтинги Sony были помещены на пересмотр в ноябре 2013 г. после убыточного квартала компании и ухудшения собственного прогноза по годовым показателям.

В Moody’s отмечают, что Sony достигла определенных успехов в процессе реструктуризации бизнеса, однако корпорации все еще предстоит стабилизировать и улучшить общую рентабельность. Основные опасения у аналитиков агентства вызывают трудности подразделений Sony по производству телевизоров и персональных компьютеров, которые не выдерживают международной конкуренции, быстрых изменений технологии и морального устаревания продукции.

Как сообщал УНИАН, японские крупнейшие производители электроники Sony и Panasonic намерены прекратить совместную разработку дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплеев).