Столичные предприниматели с начала года получили более 28 тыс. сертификатов цифровой подписи

С начала 2014 года Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве выдало более 28 тыс. усиленных сертификатов цифровой подписи, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В Киеве клиенты Миндоходов ежедневно получают около 1750 электронных ключей. В первые недели 2014 года уже выдано более 28 тысяч усиленных сертификатов цифровой подписи», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года Главное управление Миндоходов в Киеве выдало электронные цифровые подписи 9,2 тыс. клиентов столичных Центров обслуживания плательщиков.

«Ежедневно в среднем усиленные сертификаты открытых ключей получают 700 клиентов», - сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что электронные ключи цифровой подписи бесплатно выдаются в отделениях аккредитованного центра сертификации ключей Миндоходов, расположенных в помещениях Центров обслуживания плательщиков. Также, обратившись в сервисные центры, можно получить консультацию по поводу применения электронной цифровой подписи и по работе в программном обеспечении, которое формирует отчетность в электронном виде.

Читайте такжеСтоличное управление Миндоходов за год рассмотрело 1,4 тыс. обращений киевлянКак сообщал УНИАН, столичные предприниматели в январе-ноябре 2013 года бесплатно получили 105 тыс. ключей электронной цифровой подписи, позволяющих оформлять налоговую отчетность в электронном виде, а также пользоваться электронными сервисами, доступными налогоплательщикам.