Налогоплательщики в 2013 году уплатили 440 млн грн экологического налога

Налогоплательщики Украины в 2013 году уплатили 440 млн грн экологического налога за утилизацию транспортных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В течение прошлого года бюджет получил почти 440 млн грн от уплаты экологического налога за утилизацию транспортных средств», - говорится в сообщении.

Согласно статистике Миндоходов, значительную часть поступлений, а именно 430 млн грн, составляют поступления от взимания утилизационного сбора при ввозе транспортных средств в режиме импорта. Еще 5 млн грн поступило от уплаты экологического налога при продаже на внутреннем рынке Украины транспорта, который был изготовлен на таможенной территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году для обеспечения своевременной утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств были разработаны и приняты изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения ввоза транспортных средств на таможенную территорию государства. В частности, с 1 сентября 2013 года граждане, осуществляющие ввоз, производство и приобретение транспортных средств и кузовов к ним, должны платить экологический налог за дальнейшую утилизацию транспорта.

Ранее в Миндоходов заявили, что введение с 1 сентября 2013 года утилизационного сбора, несмотря на опасения импортеров, существенно не повлияло на количество ввозимого в Украину автотранспорта. В частности, в сентябре-ноябре прошлого года в Украину было импортировано 48 тыс. автомобилей на общую сумму 662 тыс. долл.