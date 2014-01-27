Samsung и Google подписали глобальное патентное соглашение

Южнокорейская компания Samsung Electronics и американская Google Inc подписали глобальное патентное соглашение для сокращения количеств судебных разбирательств и использования патентов друг друга в области мобильных технологий, говорится в сообщении BBC.

Согласно сообщению, компании заключили соглашение сроком на 10 лет. Создание глобального патентного альянса предусматривает дальнейшую возможность общего использования IT-гигантами как существующих, так и поданных в следующем десятилетии патентов каждой компании.

ВВС сообщает, что это соглашение позволит сторонам «углубить сотрудничество в области исследований и разработок по текущим и будущим проектам».

На сегодняшний день компании не разглашают финансовые условия сделки.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года суд Калифорнии обязал Samsung Electronics выплатить американской Apple компенсацию в размере 290 млн долл. Патентное разбирательство между двумя крупнейшими в мире поставщиками смартфонов и планшетов тянется уже не первый год. Apple выигрывает в суде чаще, так как, по мнению экспертов, Samsung действительно начал использовать многие технологии позже.

В свою очередь, корпорация Google в 2013 году получила 2 тыс. патентов, что почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы. Лидерами по получаемым патентам в последние годы являются IBM и Samsung Electronics.