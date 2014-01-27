Банки Украины отчитались за 2013 год

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«Дельта Банк» в 2013 году нарастил прибыль в 3 раза

«Дельта Банк» в 2013 году нарастил прибыль в 3,1 раза по сравнению с 2012 годом – до 302,701 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли в 1,9 раза – до 55,298 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – в 2,2 раза, до 40,110 млрд грн, обязательства – в 1,9 раза, до 51,973 млрд грн, средства клиентов – в 2,1 раза, до 36,126 млрд грн, собственный капитал – на 10,47%, до 3,325 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,327 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» в 2012 году сократил прибыль в 4,8 раза – до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в 469,34 млн грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

В конце марта 2013 года Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, 28 февраля 2013 года завершена сделка по приобретению 100% акций «Кредитпромбанка», 19 сентября – сделка по приобретению контрольного пакета акций «Астра Банка».

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«Правэкс-Банк» в 2013 году снизил убыток в 17 раз

Входящий в группу крупных финансовых учреждений в Украине «Правэкс-Банк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизил убыток в 17,3 раза - до 66,115 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 3,91% - до 4,504 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 12,07% - до 2,371 млрд грн, обязательства - на 13,41%, до 3,392 млрд грн, средства клиентов - на 1,81%, до 3,045 млрд грн, собственный капитал вырос в 2,4 раза, до 993,364 млн грн, уставный капитал – в 3 раза, до 1,112 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Правэкс-Банк» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил убыток в 2,4 раза - до 302,3 млн грн.

«Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов.

Группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, 23 января подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка».

По информации прежнего владельца международной банковской группы Intesa Sanpaolo (Италия), выручка от продажи банка составит 74 млн евро, но в то же время в результате этой сделки группа получит убыток порядка 100 млн евро после уплаты налогов, включая около 60 млн евро за счет курсовых разниц от переоценки резервов.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость. В структуре группы уже есть банковское учреждение – входящий в группу крупнейших по активам банк «Надра».

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Банк «Надра» в 2013 году нарастил прибыль в 2,4 раза

Банк «Надра» в 2013 году нарастил прибыль в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом – до 2,374 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 12,39% - до 31,116 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 17,18%, до 25,032 млрд грн, обязательства – на 14,50%, до 27,084 млрд грн, средства клиентов - на 49,32%, до 13,052 млрд грн, собственный капитал – на 0,06%, до 4,032 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,890 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» в 2012 году по сравнению с показателем 2011 года сократил чистую прибыль в 2 раза – до 1,01 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

23 января Group DF подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка» за 74 млн евро.

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«Универсал Банк» в 2013 году получил 4,4 млн грн прибыли против убытка годом ранее

Входящий в группу крупных финансовых учреждений в Украине «Универсал Банк» в 2013 году получил 4,395 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2012 года его убыток составлял 272,600 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с начала 2013 года активы банка снизились на 6,29% - до 6,571 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,85%, до 3,669 млрд грн, обязательства - на 6,03%, до 6,025 млрд грн, средства клиентов - на 2,02%, до 3,148 млрд грн, собственный капитал - на 9,06%, до 546,575 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,163 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Универсал Банк» снизил убыток на 27% - до 272,6 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 373,2 млн грн.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank (Греция), представленной в 8 странах Европы.

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UniCredit Bank в 2013 году увеличил прибыль на 36%

UniCredit Bank, объединенная структура в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка», в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 36,12% – до 10,988 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 10,89% - до 43,057 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 15,16%, до 27,375 млрд грн, обязательства - на 10,32%, до 34,389 млрд грн, средства клиентов - на 17,64%, до 21,611 млрд грн, собственный капитал - на 13,20%, до 8,668 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,04% - до 1,814 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в 2012 году сократил чистую прибыль на 46% по сравнению с 2011 годом – до 8,072 млн грн.

«УниКредит Банк» в 2012 году увеличил прибыль на 46,2% - до 54,04 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Банки являлись частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия), в декабре 2013 года был завершен процесс их интеграции, и объединенный банк продолжает работу под новым названием UniCredit Bank.

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«Сбербанк России» в Украине в 2013 году увеличил прибыль на 41,7%

Прибыль дочернего банка «Сбербанка России» в Украине за 2013 год составила 572,8 млн грн, что на 41,7% больше показателя 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, прирост активов банка по итогам 4-го квартала 2013 года составил 30% или 8,1 млрд грн. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 28,7% - до 25,9 млрд грн, объем средств клиентов - на 42,4%, до 18,9 млрд грн. При этом объем средств клиентов - физических лиц увеличился более чем в полтора раза и достиг 14 млрд грн. Количество розничных клиентов в 2013 году выросло на 87% - до 777 тыс.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году банк увеличил прибыль на 71,2% – до 410,07 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 239,48 млн грн.

«Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).

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«БТА Банк» за год получил 12,3 млн грн прибыли против убытка годом ранее





Входящий в группу крупных финансовых учреждений в Украине «БТА Банк» в 2013 году получил 12,254 млн грн прибыли против убытка за 2012 год в размере 104,281 млн грн, сообщается в отчетности на официальном сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 3,87% - до 6,116 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 35,97% - до 784,460 млн грн, обязательства банка выросли на 4,53% - до 4,543 млрд грн, средства клиентов снизились на 3,98% - до 1,354 млрд грн, собственный капитал вырос на 2,02% - до 1,573 млн грн. Уставный капитал банка в прошлом году не изменился и составляет 1,500 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «БТА Банк» в 2012 году получил убыток в размере 103,57 млн грн против прибыли 6,46 млн грн в 2011 году.

«БТА Банк» (ранее - «Украинский кредитно-торговый банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «БТА Банк», Казахстан (49,9883% акций банка).